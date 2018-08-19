"الطوارئ الروسية": موسكو قدمت المساعدات الإنسانية إلى 140 دولة

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنها قدمت المساعدة إلى 140 دولة تعرضت لأنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، خلال الـ 25 عاما الماضية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للعمل الإنسانى فى 19 أغسطس.

وذكرت الوزارة، فى بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن موسكو تعتبر شريكا نشطا فى الأمم المتحدة، وكذلك فيما يتعلق بقضايا الاستجابة للطوارئ.

وأوضحت أنه منذ عام 1993 تم تنفيذ أكثر من 450 عملية إغاثة طارئة منها 284 عملية تسليم شحنات إنسانية لأكثر من 70 دولة حول العالم، من بينها مناطق النزاع المسلح.

كما شارك رجال الإنقاذ الروس فى الإغاثة فى حالات الكوارث وعمليات الإنقاذ وجهود إزالة الألغام وحرائق الغابات وإجلاء المواطنين الروس من مناطق النزاعات المسلحة.

يشار إلى أنه منذ عام 2014 قدمت وزارة الطوارئ الروسية المساعدة لجنوب شرق أوكرانيا، وأرسلت القوافل الإنسانية لمنطقة دونباس شرق أوكرانيا التى تعرضت للنزاع، وتم إرسال 78 قافلة لنقل الأغذية والأدوية والضروريات اليومية للسكان المدنيين فى المنطقة.