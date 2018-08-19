الطب البيطرى ببورسعيد يعلن حالة الطوارئ بالأسواق استعدادا لعيد الأضحى

بورسعيد – محمد فرج

أعلنت مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، حالة الطوارئ من خلال إستعدادات إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم لتكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع، ومحال الجزارة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية بمباحث قسم شرطة التموين، ومراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية، للتأكد من مدى سلامة المعروض للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وقال الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، خلال تصريح خاص للـ "اليوم السابع"، بأنه تم تشكيل اللجان المشتركة لمتابعة المعروض بالأسواق من اللحوم الطازجة والمجمدة، فضلا عن المرور على المطاعم والفنادق ودار الأيتام، والمسنين والمستشفيات الحكومية ومنافذ بيع اللحوم التابعة لمشروع المحافظة .

وأضاف عيسى بأن إدارة الطب الوقائى، تقوم حاليا بحملة تحصين المواشى وشوادر بيع الخراف والطيور الحية، مع مراعاة أخذ عينات من مزارع الدواجن قبل طرحها بالأسواق للتأكد من خلوها من مرض انفلونزا الطيور .

وأكد وكيل وزارة مديرية الطبي البيطرى، أن قسم الإرشاد يواصل عقد ندوات توعية للمواطنين والمربين لتوضيح مدى أهمية ذبح الأضحية بالمجازر، للحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة حافظا على الشكل الحضارى بالأحياء وحمايتها من التلوث البيئى .