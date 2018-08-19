video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الطب البيطرى ببورسعيد يعلن حالة الطوارئ بالأسواق استعدادا لعيد الأضحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:41 ص
الطب البيطرى ببورسعيد يعلن حالة الطوارئ بالأسواق استعدادا لعيد الأضحى الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، حالة الطوارئ من خلال إستعدادات إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم لتكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع، ومحال الجزارة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية بمباحث قسم شرطة التموين، ومراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية، للتأكد من مدى سلامة المعروض للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وقال الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، خلال تصريح خاص للـ "اليوم السابع"، بأنه تم تشكيل اللجان المشتركة لمتابعة المعروض بالأسواق من اللحوم الطازجة والمجمدة، فضلا عن المرور على المطاعم والفنادق ودار الأيتام، والمسنين والمستشفيات الحكومية ومنافذ بيع اللحوم التابعة لمشروع المحافظة .

وأضاف عيسى بأن إدارة الطب الوقائى، تقوم حاليا بحملة تحصين المواشى وشوادر بيع الخراف والطيور الحية، مع مراعاة أخذ عينات من مزارع الدواجن قبل طرحها بالأسواق للتأكد من خلوها من مرض انفلونزا الطيور .

وأكد وكيل وزارة مديرية الطبي البيطرى، أن قسم الإرشاد يواصل عقد ندوات توعية للمواطنين والمربين لتوضيح مدى أهمية ذبح الأضحية بالمجازر، للحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة حافظا على الشكل الحضارى بالأحياء وحمايتها من التلوث البيئى .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة ببورسعيد

بورسعيد

اخبار مصر

مدير الطب البيطرى ببورسعيد

اخبار المحافظات

مجازر بورسعيد

تحصين المواشى




لا تفوتك
ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة