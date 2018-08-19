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السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل فى قرية القصر بالداخلة

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:23 ص
السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل فى قرية القصر بالداخلة الحريق
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب فى منطقة زراعات نخيل، بالقرب من مناطق سكنية بقرية القصر الإسلامية التابعة لمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية أو إصابات، وجارى حصر الخسائر، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق فى مزرعة نخيل فى محيط مناطق سكنية بقرية القصر الإسلامية بالداخلة، حيث امتدت النيران إلى مساحات واسعة من الأراضى الزراعية وأشجار النخيل، وتم الدفع بوحدات الإطفاء مدعومة بفناطيس مياه من الوحدات المحلية، وتمت السيطرة على الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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