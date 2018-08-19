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السكك الحديدية تؤكد توافر تذاكر القطارات وانتظام حركة الرحلات

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:42 م
السكك الحديدية تؤكد توافر تذاكر القطارات وانتظام حركة الرحلات أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية
كتب محسن البديوى
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أكد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه تم توفير جميع الاحتياجات اللازمة من أجل تسهيل تنقل المسافرين، خلال عيد الأضحى المبارك، وتجنب الزحام بالقطارات.

وقال "رسلان"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "DMC" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، إنه تتم متابعة جميع حركة القطارات لضمان سير العملية بشكل طبيعى، معقبًا: "تذاكر القطارات متوفرة، ومواعيد الرحلات تتحرك بانتظام".

 

وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية أن هناك 182 ألف مقعد إضافى خلال فترة عيد الأضحى، بخلاف مقاعد القطارات الأساسية.


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