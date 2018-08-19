السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بتصنيع وبيع الملابس العسكرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، معاقبة المتهمين بتصنيع وحيازة وبيع الزى الرسمى لرجال الشرطة بدون ترخيص بالسجن المشدد 3 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز.
وأسندت النيابة للمتهم "صلاح أ ش"، بمعاونة شقيقه أحمد، والمتهم أحمد عبد العزيز محمود، بتصنيع وحيازة وبيع الزى الرسمى المخصص لرجال هيئة الشرطة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
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