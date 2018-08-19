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الأحد، 19 أغسطس 2018 03:02 م
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السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بتصنيع وبيع الملابس العسكرية

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:18 م
السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بتصنيع وبيع الملابس العسكرية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، معاقبة المتهمين بتصنيع وحيازة وبيع الزى الرسمى لرجال الشرطة بدون ترخيص بالسجن المشدد 3 سنوات.  
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز.
 
وأسندت النيابة للمتهم "صلاح أ ش"، بمعاونة شقيقه أحمد، والمتهم أحمد عبد العزيز محمود، بتصنيع وحيازة وبيع الزى الرسمى المخصص لرجال هيئة الشرطة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
 
 
 
 
 
 

 


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