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الأحد، 19 أغسطس 2018 07:33 ص
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بواقع 4 مواليد كل 60 ثانية...

الساعة السكانية تسجل 415 ألف نسمة زيادة فى عدد سكان الداخل خلال 75 يوما

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:00 ص
الساعة السكانية تسجل 415 ألف نسمة زيادة فى عدد سكان الداخل خلال 75 يوما مولود جديد - أرشيفية
كتبت هبة حسام
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فى 5 يونيو 2018، سجلت الساعة السكانية 97 مليون نسمة لعدد سكان مصر بالداخل، وبعد مرور نحو 75 يوما فقط من هذا التاريخ، ارتفع عدد السكان بزيادة تجاوزت 415 ألف نسمة، بواقع 4 مواليد فى الدقيقة "كل 60 ثانية"، ليصل عدد السكان بالداخل الآن إلى 97 مليونا و415 ألف نسمة.

تشكل الزيادة المستمرة والمتسارعة فى عدد سكان مصر خطراً كبيراً على النمو الاقتصادى بالدولة، وتهديداً حقيقياً للجهود المبذولة من قبل الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالرغم مما تحاول الدولة تنفيذه من توعية وتحذيرات للحد من الزيادة السكانية، إلا أن الأمر لا يزال خارج عن السيطرة، وفى حاجة للمزيد من الجهود لوقفه بعدما أصبح بمثابة قنبلة موقوتة فى وجه المجتمع.

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