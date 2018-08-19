الرئاسة القبرصية ناعية كوفى أنان: اسمه ارتبط بمشكلة قبرص

نيقوسيا (أ ش أ)

نعت رئاسة الجمهورية القبرصية اليوم الأحد، كوفى أنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الذى وافته المنية أمس السبت.

وقالت الرئاسة، فى بيان بثته وكالة الأنباء القبرصية، إنه على الرغم من حقيقة أن جهود عنان لحل القضية القبرصية والخطة التى سميت باسمه لم تكن ناجحة إلا أن اسمه ارتبط بمشكلة قبرص المحتلة .. معربة عن حزنها لوفاته وقدمت تعازيها لعائلته.

وذكر البيان : "أنه اليوم وبعد مرور 12 سنة على مغادرة عنان منصبه وبعد 44 سنة على الغزو التركى واحتلال جزء من قبرص، تبقى المشكلة القبرصية دون حل مما يؤكد الحاجة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الأمم المتحدة حتى يتم فى النهاية تنفيذ قرارات المنظمة الدولية بشأن قبرص وكذلك مبادئ الاتحاد الأوروبى من خلال تسوية شاملة بناء على المعايير التى حددها الأمين العام الحالى للأمم المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية قبرص هى دولة كاملة العضوية فى الاتحاد الأوروبى منذ مايو 2004 حيث قامت تركيا بغزو قبرص فى عام 1974 ومنذ ذلك الحين مازالت تحتل 37% من أراضى الجزيرة، وتمت آخر جهود التوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية فى صيف العام الماضى فى منتجع كران مونتانا السويسرى إلا أنها انتهت دون التوصل إلى نتيجة.