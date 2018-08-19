الحكومة تنفى زيادة أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد مم أنباء تُفيد بزيادة الحكومة أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة كما هى دون أى زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وفروع مشروع جمعيتي، مشددةً على ضخ الوزارة كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين وللمساهمة فى السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ولعدم حدوث أى أزمات.

وأشارت وزارة التموين، إلى استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بسعر 85 جنيها للكيلو، بجانب توفير 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ 90 جنيها، إضافة إلى 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم 62 جنيهًا، و1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيهًا للكيلو، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين. ‏