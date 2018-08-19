video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تعلن عدم صحة شائعات تحريك أسعار تذاكر قطارات عيد الأضحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:45 م
الحكومة تعلن عدم صحة شائعات تحريك أسعار تذاكر قطارات عيد الأضحى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتحريك أسعار تذاكر القطارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لارتفاع معدل إقبال المواطنين عليها، تواصل المركز مع وزارة النقل، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

 

وأكدت وزارة النقل أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وأن أسعار تذاكر القطارات كما هى دون أى تغيير وذلك تيسيرًا على المواطنين، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، مؤكدًة أنه لن يتم إقرار أى زيادة فى الأسعار إلا بعد تحسين الخدمة، مشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

 

وفى نفس السياق، أوضحت الوزارة أن هيئة السكك الحديدية على أتم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، حيث تم الدفع بـ 182 ألف مقعد إضافى خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 31 أغسطس الحالى معظمها تربط بين «القاهرة-أسوان» و«إسكندرية-أسوان»، إلى جانب مقاعد التشغيل اليومية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس غرفة عمليات الحكومة: نتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة

صور.. تفعيل غرفة العمليات المركزية بــ"معلومات الوزراء" للتعامل مع طوارئ العيد

تحريك اسعار القطارات

عيد الاضحي

مجلس الوزراء




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة