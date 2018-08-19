الحكومة تعلن عدم صحة شائعات تحريك أسعار تذاكر قطارات عيد الأضحى

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتحريك أسعار تذاكر القطارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لارتفاع معدل إقبال المواطنين عليها، تواصل المركز مع وزارة النقل، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة النقل أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وأن أسعار تذاكر القطارات كما هى دون أى تغيير وذلك تيسيرًا على المواطنين، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، مؤكدًة أنه لن يتم إقرار أى زيادة فى الأسعار إلا بعد تحسين الخدمة، مشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وفى نفس السياق، أوضحت الوزارة أن هيئة السكك الحديدية على أتم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، حيث تم الدفع بـ 182 ألف مقعد إضافى خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 31 أغسطس الحالى معظمها تربط بين «القاهرة-أسوان» و«إسكندرية-أسوان»، إلى جانب مقاعد التشغيل اليومية.