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الحبس سنة لعاملين بتهمة الإتجار فى الترمادول بمصر القديمة

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:35 ص
الحبس سنة لعاملين بتهمة الإتجار فى الترمادول بمصر القديمة الترامادول - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، عاملين بالحبس سنة مع الشغل لكل منهما، لاتهامهما بالإتجار فى الترامادول المخدر بدائرة مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز.

وأسندت النيابة للمتهمين حسام فوزى عطية سلام وشهرته "حسام القصرى"، عامل، وأحمد حسين أبو سريع محمد، محبوس، بحيازة جوهر الترامادول المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الإتجار.


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