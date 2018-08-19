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الحبس سنة لعاطل أحدث عاهة مستديمة لمنجد فى مصر القديمة

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:31 م
الحبس سنة لعاطل أحدث عاهة مستديمة لمنجد فى مصر القديمة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، المتهم محمد عبد الحميد، عاطل، بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمنجد لخلافات الجيرة بمصر القديمة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر وأمانة سر محمد عبد العزيز.

 

وأسندت النيابة، للمتهم محمد عبد الحميد رسلان، 22 سنة، عاطل، تهمة ضربالمجنى عليه محمد عمرو مدبولى إسماعيل، بأن فأجاه حال سيره بالطريق العام واستل سلاحه الأبيض مسددا له الضربة التى أحدث إصابته، والتى نشأ عنها تحديد فى نهاية مدى حركة ثنى أصبع الوسطى لليد اليمنى والتى خلفت لديه عاهة مستديمة بنسبة 2 %.  

 


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