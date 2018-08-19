التنمية المحلية تصدر كتابا دوريا لكافة المحافظين يتضمن تدابير عيد الأضحى

كتب أشرف عزوز

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كتاباً دورياً لكافة المحافظات، لاتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، مشددا على رفع حالات الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق خلال فترة العيد.

وشدد اللواء شعراوى على رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف، على مستوى المحافظة مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية .

وطالب وزير التنمية المحلية من المحافظين، بمتابعة مواقف السيارات ( النقل العام – السرفيس – نقل الركاب – الأجرة )، لعدم استغلال المواطنين، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فى كل محافظة .

وأشار وزير التنمية المحلية ،إلى أهمية التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية والمحروقات ، وتعيين عمال الإنقاذ بالشواطئ الممتدة على طوال المحافظات الساحلية .

ووجه اللواء شعراوى ،بضرورة تشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الرى وشرطة المسطحات المائية، للمرور علي كافة المراسى والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل .

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل غرف عمليات ومراكز الازمات بالمحافظات، على مدار الساعة مع إخطار غرفة عمليات الوزارة وربطها بمركز معلومات مجلس الوزراء والأخطار أول بأول بأية ملاحظات أو طوارىء ، مشددا على أهمية قيام مديريات التموين بالإعداد لحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات .