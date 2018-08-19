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التضامن تعلن تسكين 12445 من حجاج الجمعيات على 6 مكاتب مطوفين بعرفات

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:28 م
التضامن تعلن تسكين 12445 من حجاج الجمعيات على 6 مكاتب مطوفين بعرفات أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية
كتب مدحت وهبة
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قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة حج وزارة  التضامن، إنه تم تصعيد 12445 ألف حاج من الجمعيات الأهلية إلى عرفات على أفواج متتالية من مقر إقامتهم بمكة المكرمة من خلال  270 باص بخلاف 12 باص احتياطى مع تخصيص باصات للمرضى وأصحاب الأعذار المرضية الذين يعانون من مشاكل صحية.
 
وأكد عبد الموجود فى تصريحات اليوم أنه تم تسكين الحجاج فى عرفات على 6 مكاتب للخدمة " المطوفين" طبقا لخطة التسكين الموضوعة سلفا من قبل ادارة بعثة وزارة التضامن الاجتماعى لافتا إلى أن سيقوم الحجاج بالنفرة من عرفات يوم "الإثنين" إلى المزدلفة ومنها الي مني لافتا إلى أنه بعد الوقوف بعرفات سيتم نقل الحجاج من خلال الباصات المخصصة لهم من المزدلفة إلى مكة بعد قيامهم بتوكيل ذويهم  لرمي الجمران بالإنابة عنهم ضمن التيسيرات التى تقدمها البعثة لكبار السن والمرضى وأصحاب الأعذار مع توفير وجبات لهم خلال فترة إقامتهم بمكة وأنه تم  التنسيق مع المؤسسة القومية لمطوفى حجاج الدول العربية بشان مراجعه كافة التعاقدات والخدمات لضمان جودة تقديمها من أكبر المطوفين.
ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في اتصال هاتفي لرئيس البعثة بضرورة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة خطة تصعيد الحجاج والمتابعة المستمرة لهم خلال فترة المشاعر . 
 
قالت  والي في بيان أنه تم التنسيق مع بعثة  الأوقاف المرافقة لحجاج الجمعيات بتكثيف الندوات الدينية خلال فترة المشاعر وعمل خطة عمل لتوزيع كافة الوعاظ علي جميع مكاتب الخدمة المقيم بها الحجاج الجمعيات لضمان تلقي الجميع الرسالة الدينية الصحيحة المتعلقة بالمشاعر لافتا إلى أنه تم تخصيص الرقم (  00966563593425 ) لتلقي مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضى المقدسة.

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