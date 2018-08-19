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لتوزيعها على الفقراء..

الأوقاف تنفي التعاقد على شراء لحوم مذبوحة بدلاً من ماشية حية بعيد الأضحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:46 م
الأوقاف تنفي التعاقد على شراء لحوم مذبوحة بدلاً من ماشية حية بعيد الأضحى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ماتردد من أنباء تفيد بتعاقد وزارة الأوقاف مع وزارة التموين على شراء لحوم مذبوحة بدلاً من رؤوس ماشية حية لتوزيعها على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهو ما يخالف الشريعة الاسلامية، تواصل المركز  مع وزارة الأوقاف ، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع ، مؤكدةً أن الوزارة لم تتعاقد إطلاقاً على شراء لحوم مذبوحة لتوزيعها خلال عيد الأضحى ، موضحةً أن ما تم التعاقد عليه مع وزارة التموين هو شراء رؤوس لحوم حية بما يعادل 350 طن لحوم قابلة للزيادة لتوزيعها على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مشيرةً إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على الالتزام باتباع تعاليم الشريعة الإسلامية في عملية شراء وذبح الأضاحي. 
 
وأشارت الوزارة أن عملية الذبح ستتم من أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد إلى ما قبل غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد ، مضيفةً أن حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن  تجاوزت 28 مليون جنيه وتأمل مضاعفة المبلغ لصالح الفقراء.
 
وفي سياق أخر ، أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وفريق عمل معه بالديوان العام و 27 غرفة عمليات فرعية بالمديريات الإقليمية لمتابعة ساحات العيد وصكوك الأضاحي ومتابعة الذبح في الأوقات الشرعية وجمع الجلود وتوزيع اللحوم على مستحقيها في أنحاء الجمهورية.
 

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