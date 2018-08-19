الأمن يستجوب تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه بطريق السويس

كتب كريم صبحى

تستجوب أجهزة الأمن بالقاهرة 3 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه بطريق السويس، لبيان ارتكابهم وقائع أخرى، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

تكمن ضباط قسم شرطة الشروق من القبض على تشكيل عصابى اتخذ من المدقات الجبلية مقراً له للسطو على المواطنين وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتبين أن المتهمين من معتادى الإجرام، وتحرر محضر لهم بالواقعة، وعرضهم على النيابة العامة لتولى التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشروق بأحد المدقات بطريق السويس قبل مدخل الشروق تلاحظ لهما تجمع بعض الأشخاص باستبيان الأمر تمكن من ضبط كل من " محمد. ا"، 31 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 3292 لسنة 2012م البدرشين "مخدرات"، و"أحمد.م"، 22 سنة عاطل، سبق اتهامه فى القضية رقم 8860 لسنة 2012م عابدين "سلاح بدون ترخيص"، وصديق.ج" 34 سنة سائق، سبق اتهامه فى قضيتين أخرهما 238 لسنة 2013م بولاق الدكرور"هروب من المراقبة"، و"رامى.م"، 22 سنة عاطل.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على بندقية خرطوش عيار 12 مم، وفرد خرطوش عيار 12 مم، و4 طلقات من ذات العيار، والسيارة رقم ى ف 3562 ماركة شيفرولية نقل بيضاء اللون "قيادة الرابع وملك صديق له "عبد الهادى.س" حال استيقافهم عدد من المواطنين مستقلى سيارة خاصة بالشركة محل عملهما وشروعهم فى سرقة السيارة حيازة المجنى عليهما كرهاً عنهما تحت تهديد الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم وشروعهم فى سرقة المجنى عليهما بالإكراه، وبسؤال المجنى عليهما اتهموهم بشروعهم فى سرقتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.