"الآثار الإسلامية" تعلن إستعداد قلعة قايتباى لاستقبال الزائرين فى عيد الأضحى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن محمد متولى مجير رئيس منطقة أثار الإسكندرية والساحل الشمالى للأثار الأسلامية والقبطية واليهودية، إستعداد الآثار لاستقبال العيد بقلعة قايتباى

وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم، أنة تم تنظيم ورديات للمفتشين والإداريين والحراس طوال أيام العيد، وتكليف مجموعة من المفتشين للشرح للوفود الرسمية والرحلات.

وأضاف أنة تم عمل صيانة شاملة لدورات المياه لتوقع وفود أعداد كبيرة من الزائرين المصريين والعرب والأجانب.

من جهه أخرى أشار متولى، إلى أنة تم التنسيق مع محافظة إلاسكندرية، حيث قام اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للمصايف بأهداء القلعة علم شعار الجمهورية لرفعة أعلى سارى البرج الرئيسى بالقلعة، بناء على طلب من منطقة أثار إسكندرية برئاسة مدير عام أثار إسكندرية، حرصا على ظهور قلعة قايتاى بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة قلعة قايتباى الآثرية والتى تزين عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية