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الأحد، 19 أغسطس 2018 08:40 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:42 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

نيابة العامرية بالإسكندرية تقرر حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية


 

إحالة الراهبين "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس


 

 

ضبط 621 عملة أثرية ترجع للعصر الرومانى بحوزة عامل فى الشرقية


 

 

معهد الفلك: صلاة عيد الأضحى فى الخامسة و51 دقيقة بالقاهرة والجيزة


 

 

وزير التموين يعلن انتظام العمل فى المخابز خلال أيام عيد الأضحى.. و طرح الخراف الحية للأضاحى بمنافذ الوزارة


 

 

رئيس بعثة الحج الطبية: تفويج 33 حاجا بسيارات الإسعاف.. ولا يوجد نقص بالأدوية


 

 

التعليم العالى تمد تنسيق الدبلومات الفنية حتى إجازة العيد.. و132 ألف طالب تقدموا حتى الآن وفتح الباب لاختبارات القدرات

 

قيادى تكفيرى تائب يكشف فى فيديو متداول له مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد وقتل عمال المصانع


 

الساعة السكانية تسجل 415 ألف نسمة زيادة فى عدد سكان الداخل خلال 75 يوما بواقع 4 مواليد كل 60 ثانية

 


 

المصرى يتعادل مع دوسونجو الموزمبيقى 1 -1 بالكونفدرالية.. وتغريم الإسماعيلى والاتحاد 20 ألف جنيه بسبب خناقة عبدربه وعاشور

فريق المصري
فريق المصري

 


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