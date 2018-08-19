video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استعدادا لعيد الأضحي .. 12 حفلة غنائية بفنادق ومنتجعات السخنة

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:24 م
استعدادا لعيد الأضحي .. 12 حفلة غنائية بفنادق ومنتجعات السخنة شاطئ السادات
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
استعد أكثر من 90 من الفنادق والمنتجعات والقري السياحية بالعين السخنة المطلة علي خليج السويس بمحافظة السويس لاستقبال عيد الأضحى من خلال تجهيز الشواطئ والاستعداد لإقامة الحفلات خلال أيام عيد الأضحى والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة العيد في العين السخنة للاستمتاع بالشواطئ هربا من ارتفاع حرارة الصيف في المدن.
 
وتقام بالعين السخنة خلال إجازة عيد الأضحى 12 حفلة غنائية بفنادق ومنتجعات العين السخنة بالسويس وتقوم قوات الشرطة بتأمين الاحتفالات.
 
وأكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلي أهمية التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وتلقي أي بلاغات ترد والاستجابة لها، مؤكدا أن الحجوزات الفندقية ارتفعت إلي 95% في عيد الأضحى.
 
وأكد محافظ السويس رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض، وتحديد الورديات بالأقسام الطبية لعناية الأطفال وأقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة والتأكيد علي توفير كافة الأدوية المطلوبة، مؤكداً على التنسيق بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحي لاستقبال أي حوادث، مع عمل خريطة للاسعاف حسب الكثافة السكانية والمناطق المزدحمة والطرق والميادين والشوارع الرئيسية وبجوار الحدائق العامة المختلفة بالأحياء الخمسة.
 
وأشار حامد، إلي تكثيف التواجد الأمني بالطرق الرئيسية التي تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وخاصة بنفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق السخنة وطريق مصر السويس و طريق السويس القطامي و السويس الزعفرانة ، لتسهيل الحركة المرورية على هذه الطرق لاستقبال المصطافين من المحافظات المجاورة لقضاء إجازة العيد بالسويس، مؤكداً ضرورة التواجد الأمنى بشوارع وميادين السويس وأماكن المتنزهات العامة، وطلب حامد من إدارة الشواطئ بالمحافظة تنظيم رحلات لعيون موسي والسخنة وإقامة حفلات بالنادي الاجتماعي للمحافظة وتوفير غطاسين وأمن للشواطئ العامة، والتنسيق مع مديرية الثقافة والشباب والرياضة لتنظيم حفلات بالمسارح المكشوفة بالأحياء خلال أيام العيد.
 
وأكد اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، أنه تم وضع خطة تأمين تقوم بها مديرية أمن السويس لتأمين المنتجعات والفنادق خلال عيد الأضحي، مؤكدا أنه توجد دوريات أمنية متواجدة بالطرق وتعمل طوال الـ 24 ساعة بطرق العين السخنة والقطامية والزعفرانة.
 
وأشار مدير أمن السويس، إلى أنه تم تفقد الطرق بالعين السخنة وطريق عيون موسي وتم الاستعداد لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحي القادم.
 
وتمتد شواطئ السخنة لمسافة 80 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر بدءاً من الحدود الجنوبية لرأس الأدبية شمالا وحتى رأس الزعفرانة جنوبا، وتتميز منطقة العين السخنة بواجهة سياحية جديدة، تستطيع جذب المصريين والسياح من شتى أنحاء العالم إلى مصر، خاصة أنها نموذج سياحي فريد من حيث الطبيعة الخلابة والشمس الدافئة طوال العام وجبالها الشاهقة الرائعة والعيون الكبريتية التي تعالج الكثير من الأمراض.
 

 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

عيد الاضحي

العين السخنة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة