استعدادا لعيد الأضحي .. 12 حفلة غنائية بفنادق ومنتجعات السخنة

السويس- سيد نون

استعد أكثر من 90 من الفنادق والمنتجعات والقري السياحية بالعين السخنة المطلة علي خليج السويس بمحافظة السويس لاستقبال عيد الأضحى من خلال تجهيز الشواطئ والاستعداد لإقامة الحفلات خلال أيام عيد الأضحى والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة العيد في العين السخنة للاستمتاع بالشواطئ هربا من ارتفاع حرارة الصيف في المدن.

وتقام بالعين السخنة خلال إجازة عيد الأضحى 12 حفلة غنائية بفنادق ومنتجعات العين السخنة بالسويس وتقوم قوات الشرطة بتأمين الاحتفالات.

وأكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلي أهمية التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وتلقي أي بلاغات ترد والاستجابة لها، مؤكدا أن الحجوزات الفندقية ارتفعت إلي 95% في عيد الأضحى.

وأكد محافظ السويس رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض، وتحديد الورديات بالأقسام الطبية لعناية الأطفال وأقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة والتأكيد علي توفير كافة الأدوية المطلوبة، مؤكداً على التنسيق بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحي لاستقبال أي حوادث، مع عمل خريطة للاسعاف حسب الكثافة السكانية والمناطق المزدحمة والطرق والميادين والشوارع الرئيسية وبجوار الحدائق العامة المختلفة بالأحياء الخمسة.

وأشار حامد، إلي تكثيف التواجد الأمني بالطرق الرئيسية التي تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وخاصة بنفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق السخنة وطريق مصر السويس و طريق السويس القطامي و السويس الزعفرانة ، لتسهيل الحركة المرورية على هذه الطرق لاستقبال المصطافين من المحافظات المجاورة لقضاء إجازة العيد بالسويس، مؤكداً ضرورة التواجد الأمنى بشوارع وميادين السويس وأماكن المتنزهات العامة، وطلب حامد من إدارة الشواطئ بالمحافظة تنظيم رحلات لعيون موسي والسخنة وإقامة حفلات بالنادي الاجتماعي للمحافظة وتوفير غطاسين وأمن للشواطئ العامة، والتنسيق مع مديرية الثقافة والشباب والرياضة لتنظيم حفلات بالمسارح المكشوفة بالأحياء خلال أيام العيد.

وأكد اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، أنه تم وضع خطة تأمين تقوم بها مديرية أمن السويس لتأمين المنتجعات والفنادق خلال عيد الأضحي، مؤكدا أنه توجد دوريات أمنية متواجدة بالطرق وتعمل طوال الـ 24 ساعة بطرق العين السخنة والقطامية والزعفرانة.

وأشار مدير أمن السويس، إلى أنه تم تفقد الطرق بالعين السخنة وطريق عيون موسي وتم الاستعداد لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحي القادم.

وتمتد شواطئ السخنة لمسافة 80 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر بدءاً من الحدود الجنوبية لرأس الأدبية شمالا وحتى رأس الزعفرانة جنوبا، وتتميز منطقة العين السخنة بواجهة سياحية جديدة، تستطيع جذب المصريين والسياح من شتى أنحاء العالم إلى مصر، خاصة أنها نموذج سياحي فريد من حيث الطبيعة الخلابة والشمس الدافئة طوال العام وجبالها الشاهقة الرائعة والعيون الكبريتية التي تعالج الكثير من الأمراض.