استطلاع رأى بمتحف الصحافة بواشنطن يكشف انحياز الزوار لحرية الصحافة ضد هجوم ترامب

واشنطن - محمد البديوى

أظهر استطلاع رأى أجراه متحف الصحافة والأخبار newseum بالعاصمة الأمريكية واشنطن رفض معظم الزوار هجوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الصحافة، ووصف الصحفيين بأنهم أعداء الشعب.

وفى مكان مخصص لاستطلاعات الرأى داخل المتحف وجه سؤال للزوار: هل توافقون على قول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الصحافة والصحفيين هم أعداء الشعب، ويمكن للزوار الإجابة على سؤال الاستطلاع بنعم أو لا.

وأجاب معظم الزوار بـ"لا"، حيث وضع المئات ملصقات فى المكان المخصص للإجابة بـ"لا"، فى حين أجاب عدد محدود بأنهم يوافقون على ما يقوله الرئيس الأمريكى.. يأتى ذلك فى ظل الهجوم الدائم من الرئيس الأمريكى على الصحافة.

ويعد متحف الصحافة newseum أهم متحف يوثق تاريخ الصحافة فى العالم، ومخصص لإبراز دور الصحافة فى المجتمع الديمقراطى، كما يعرض على واجهته يوميا الصفحات الأولى للصحف الأمريكية والدولية.

وهاجم الرئيس الأمريكى صباح الْيَوْم الصحافة مجددا على خلفية تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز فى صفحتها الأولى حول التحقيقات الفيدرالية، حول احتمال تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية 2016، وإشارة الصحفية إلى أن محامى البيت الأبيض زود المحققين بمعلومات مفصلة حول تعامل الرئيس الأمريكى مع التحقيق.

ووصف ترامب فى عدة تغريدات له الْيَوْم على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، التقرير بأنه مادة مضللة وأعاد وصف الجريدة بأنها الشعب.

وقال ترامب: "صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة نشرت تقريرا يوحى بأن محامى البيت الأبيض انقلب على الرئيس، فى حين أن الحقيقة عكس ذلك، ومعدا التقرير المضللان يعلمان ذلك.. لهذا السبب وسائل الإعلام المضللة عدو الشعب.. وهذا سيئ جدا لأمريكا".







