ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار الكوبرى بمدينة جنوة الإيطالية إلى 43 شخصا

روما (أ ش أ)

أفادت آخر التقارير الإخبارية الواردة من روما مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار الكوبرى الذى وقع فى مدينة جنوا الإيطالية الثلاثاء الماضى إلى 43 قتيلًا.

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن رجال الإنقاذ عثروا فى وقت سابق اليوم على أسرة مكونة من 3 أفراد وهم زوجان وابنتهما البالغة من العمر 9 أعوام؛ كانوا مدرجين فى عداد المفقودين.

وشيعت إيطاليا أمس ضحايا الحادث فى جنازة ضخمة حضرها الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، ولفيف من كبار الشخصيات السياسية الإيطالية.