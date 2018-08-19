إيطاليا تطلق خطة للبنية التحتية فى سبتمبر على خلفية حادث "جسر جنوة"

(رويترز)

قال مسؤول فى الحكومة الإيطالية فى مقابلة صحفية اليوم الأحد أن الحكومة ستطلق فى سبتمبر أيلول خطة تهدف إلى تحقيق السلامة فى البنية التحتية بالبلاد وذلك بعد انهيار جسر فى جنوة مما أودى بحياة 43 شخصا.

وقال جيانكارلو جيورجيتي، وكيل الوزارة بمكتب رئيس الوزراء والقيادى فى حزب الرابطة أن الخطة قد تشمل الطرق السريعة والجسور إضافة إلى المبانى العامة مثل المدارس.

وتابع فى مقابلة مع صحيفة الميساجيرو "ستكون عملية صيانة لم يسبق لها مثيل، باستثمار ضخم فى الأشغال العامة".

ولم يحدد جيورجيتى تكلفة الخطة لكنه قال "لا وجود للعجز ولا للناتج المحلى الإجمالى ولا لقواعد الاتحاد الأوروبي".

وشرعت الحكومة الائتلافية، المشكلة من حزب الرابطة وحركة 5-نجوم، فى إجراء يهدف إلى سحب الامتيازات التى تحوزها شركة أوتوستراد لتشغيل الطرق ذات الرسوم بعد انهيار جسر جنوة.