video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تطلق خطة للبنية التحتية فى سبتمبر على خلفية حادث "جسر جنوة"

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:51 م
إيطاليا تطلق خطة للبنية التحتية فى سبتمبر على خلفية حادث "جسر جنوة" حادث جسر جنوة
(رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤول فى الحكومة الإيطالية فى مقابلة صحفية اليوم الأحد أن الحكومة ستطلق فى سبتمبر أيلول خطة تهدف إلى تحقيق السلامة فى البنية التحتية بالبلاد وذلك بعد انهيار جسر فى جنوة مما أودى بحياة 43 شخصا.

 

وقال جيانكارلو جيورجيتي، وكيل الوزارة بمكتب رئيس الوزراء والقيادى فى حزب الرابطة أن الخطة قد تشمل الطرق السريعة والجسور إضافة إلى المبانى العامة مثل المدارس.

 

وتابع فى مقابلة مع صحيفة الميساجيرو "ستكون عملية صيانة لم يسبق لها مثيل، باستثمار ضخم فى الأشغال العامة".

 

ولم يحدد جيورجيتى تكلفة الخطة لكنه قال "لا وجود للعجز ولا للناتج المحلى الإجمالى ولا لقواعد الاتحاد الأوروبي".

 

وشرعت الحكومة الائتلافية، المشكلة من حزب الرابطة وحركة 5-نجوم، فى إجراء يهدف إلى سحب الامتيازات التى تحوزها شركة أوتوستراد لتشغيل الطرق ذات الرسوم بعد انهيار جسر جنوة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتهاء عملية البحث عن مفقودين فى انهيار جسر جنوة وعدد القتلى يرتفع

ايطاليا

البنية التحتية

انهيار جسر جنوة

الحكومة الايطالية




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة