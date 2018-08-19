video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إقامة أسواق للماشية فى داكا قبيل عيد الأضحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:40 م
إقامة أسواق للماشية فى داكا قبيل عيد الأضحى سوق مواشى - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

أقيمت أسواق مؤقتة فى داكا عاصمة بنجلادش لاستيعاب الماشية التى جُلبت من أجزاء أخرى من البلاد، استعدادا لذبحها فى عيد الأضحى.

 

وفى الوقت الذى يمثل فيه ذبح الأضحية من الأغنام أو الإبل أو البقر أو الماعز أحد سنن الاحتفال بالعيد لدى المسلمين فى جميع أنحاء العالم توفر تجارة المواشى بالنسبة للبعض فى بنجلادش مصدرا للأموال التى تشتد الحاجة إليها.

 

ومن بين هؤلاء القروى أبو الفضل مالك الذى أحضر بقرتين إلى داكا لبيعهما.

 

وقال "الآن بعد أن أبيعهما سأشترى بضائع لعائلتى وسأحتفل بالعيد".

 

ولاستيعاب جميع الحيوانات القادمة إلى داكا بالقوارب وعلى متن الشاحنات، تم إنشاء 20 سوقا مؤقتا للماشية فى جميع أنحاء المدينة.

 

وبمجرد وصول القوارب والشاحنات إلى داكا، يقود التجار الماشية إلى الأسواق، حيث يأتى زبائن بحثا عن أفضل صفقة ممكنة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعاون أممى مع بنجلاديش لنقل 41 ألف روهانجى من مخيماتهم تحسبا للفيضانات​

داكا

بنجلاديش

عيد الأضحى

سوق مواشى




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة