إقامة أسواق للماشية فى داكا قبيل عيد الأضحى

رويترز

أقيمت أسواق مؤقتة فى داكا عاصمة بنجلادش لاستيعاب الماشية التى جُلبت من أجزاء أخرى من البلاد، استعدادا لذبحها فى عيد الأضحى.

وفى الوقت الذى يمثل فيه ذبح الأضحية من الأغنام أو الإبل أو البقر أو الماعز أحد سنن الاحتفال بالعيد لدى المسلمين فى جميع أنحاء العالم توفر تجارة المواشى بالنسبة للبعض فى بنجلادش مصدرا للأموال التى تشتد الحاجة إليها.

ومن بين هؤلاء القروى أبو الفضل مالك الذى أحضر بقرتين إلى داكا لبيعهما.

وقال "الآن بعد أن أبيعهما سأشترى بضائع لعائلتى وسأحتفل بالعيد".

ولاستيعاب جميع الحيوانات القادمة إلى داكا بالقوارب وعلى متن الشاحنات، تم إنشاء 20 سوقا مؤقتا للماشية فى جميع أنحاء المدينة.

وبمجرد وصول القوارب والشاحنات إلى داكا، يقود التجار الماشية إلى الأسواق، حيث يأتى زبائن بحثا عن أفضل صفقة ممكنة.