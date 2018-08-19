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إعدام طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:10 م
إعدام طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة شبرا مصر الجزئية، مفتش الصحة بالقاهرة بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على صاحب مصنع لحوم، وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعداد تقرير فنى بها.

 

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، لحين صدور قرار بإعدامها، وحجز مالك المصنع لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

تعود تفاصيل القضية عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "شحاتة ش ع" 55 سنة، صاحب مصنع لحوم بمنطقة شبرا، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المصنع على 1.421 طن لحوم وسجق، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 382 لسنة 2018م جنح أمن دولة طوارئ شبرا، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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