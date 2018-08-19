video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 11:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 7 أشخاص بجروح بينهم 5 أطفال إثر حريق قرب باريس

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:31 م
إصابة 7 أشخاص بجروح بينهم 5 أطفال إثر حريق قرب باريس حريق - أرشيفية
باريس (أ ف ب)
إضافة تعليق

أسفر حريق اندلع بعد ظهر الأحد فى مبنى سكنى فى أوبرفيلييه قرب باريس عن إصابة سبعة أشخاص بجروح خطرة، بينهم 5 أطفال "بحاجة إلى عناية فائقة"، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء.

وقال متحدث باسم الجهاز فى باريس إن الحريق الذى اندلع فى الساعة 19,00 (17,00 ت غ) تمت السيطرة عليه بعد نصف ساعة وقد أسفر أيضاً عن إصابة حوالى 10 من عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

واندلع الحريق فى سقيفة مبنى من طابقين فى هذه المدينة الشعبية الواقعة فى مقاطعة سين سان دونى (شمال باريس) وقد تطلّبت السيطرة عليه تدخّل حوالى 100 إطفائى، بحسب دائرة الأمن فى المنطقة.

ولم يُعرف فى الحال سبب اندلاع هذا الحريق، وهو الثانى الذى تشهده مدينة أوبرفيلييه فى أقلّ من شهر.

وفى 30 يوليو أسفر حريق اندلع فى مبنى عن مقتل أمّ وأطفالها الثلاثة وإصابة 9 أشخاص آخرين بجروح.

وتبيّن أن الحريق اندلع يومها بسبب طفل عمره 10 سنوات كان يلهو بولّاعة وقطعة قماش، ولكن بسبب صغر سنّه لم تتمكّن السلطات من ملاحقته جنائياً واكتفت بإصدار قرار يقضى بإبعاده من المنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونسكو: عنان كان من أكبر المدافعين عن السلام ولديه رؤية متطورة

استطلاع: 54% من الفرنسيين يعارضون استقبال مهاجرين قادمين عبر البحر المتوسط

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة