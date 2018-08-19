أمين "البحوث الإسلامية" يستقبل وفداً من الكنيسة المصرية للتهنئة بعيد الأضحى

كتب لؤى على

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيى الدين عفيفى، بمكتبه صباح اليوم وفدًا من الكنيسة الأسقفية للتهنئة بقدوم عيد الأضحى المبارك، ولبحث أوجه التعاون بين الجانبين فى سبيل خدمة قضايا الحوار المجتمعى ودعم الانتماء الوطنى من خلال حملات التوعية المشتركة.

ضم الوفد المطران سامى شحاتة، الأسقف العام المساعد للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، وسليم فؤاد مستشار الحوار الوطنى بالكنيسة الأسقفية وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك على كل المستويات فى سبيل النهوض بالمجتمع المصرى وتوعية الناس بقضايا وطنهم، وأهمية الوقوف جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات، ودعم التعايش السلمى والحوار الهادف.