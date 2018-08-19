أمن الجيزة يفعل قسم الانتشار السريع بالطرق للانتقال لأماكن الحوادث.. فيديو

كتب عبد الرحمن سيد

أمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بسرعة تفعيل قسم الانتشار السريع بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وهى الفكرة التى عرضها اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وهى عبارة عن مجموعة من الضباط والأفراد المتميزين أداء وسلوكا من راكبى الدرجات البخارية برئاسة رتبة، وتكون هذه المجموعة نواه لتعميم أقسام الانتشار على مستوى قطاعات الجيزة جميعها، ومهمتها تتلخص فى سرعة الانتقال، لأماكن التكدسات المرورية والعمل على سرعة عودة السيولة المرورية.

كما سيتم الانتقال السريع لأماكن الحوادث المفاجئة، والتعامل معها وأيضا ضبط المخالفات المرورية الصارخة ومطاردة مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مع الالتزام الكامل بحسن معاملة المواطنين، وإشعارهم بالأمن فى إطار من التعاون المجتمعى للارتقاء بالمنظومة المرورية والأمنية، التى تعتمد بالمقام الأول على انخراط رجل الأمن والمواطن سويا للارتقاء بتلك المنظومة.

تأتى تلك الخطوة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية للارتقاء بالأداء المرورى الميدانى والعمل على عودة الانضباط للشارع المصرى.