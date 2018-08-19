أسعار الذهب اليوم الأحد 19-8-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأحد بعد ارتفاعها أمس بقيمة 4 جنيهات فى ظل تعافى سعر أوقية الذهب عالميا لترتفع من 1178 دولار لتسجل 1185 دولار بارتفاع قدره 7 دولارات.

وسجل الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة المصري 595 جنيها، فى ظل توقف عمليات البيع والشراء فى سوق الصاغة بالتزامن مع إجازة السوق الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم في كالتالي:

عيار 18: 510 جنيها

عيار 21: 595 جنيها

عيار 24: 680 جنيها

الجنيه الذهب: 4760 جنيها

أوقية الذهب: 1185 دولار

وتتغير أسعار الذهب فى مصر، متأثرة بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا، لكن اضطراب سعر الدولار يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة ونقصانا بنسبة كبيرة، فكلما ارتفع سعر الدولار فى السوق زادت أسعار الذهب.

أسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر بقيمة تتراوح بين جنيه واحد أو جنيهين.