أستاذ بجامعة لشبونة: زيارة شيخ الأزهر دعمت تعايشنا والبرتغال تحتضنا

السعودية - إسماعيل رفعت

أكد الدكتور عثمان أبو زيد، مستشار رابطة العالم الإسلام ورئيس تحرير مجلتها، أن رابطة العالم الاسلامى تدعم التعايش والاندماج للمسلمين فى البلدان التى يعيشون فيها تحت مسمى الاندماج الوطنى.

وأضاف عثمان أبو زيد، خلال الندوة الصحيفة التى عقدتها مجلة رابطة العالم الإسلامى، خلال استضافتها لـ500 مفكر وعالم ومفتى وكاتب بمقرها بمنى، ان الرابطة تدعم الاندماج للمسلمين فى أوطانهم دعما للتعايش.

من جانبه قال الدكتور محمد حجازى، رئيس الكونفدرالية المسلمة بلندن، إن اندماج المسلمين فى بريطانيا خيار بنسبة 70٪ هناك وسط ظروف صعبة يواجهونها.

وأكد الدكتور بدر يوسف حسنين، استاذ بجامعة لشبونة، أن البرتغال تفخر بموروثها الثقافى وهى دولة تعد نموذج فى التعايش ودعم المسلمين هناك حيث يعيشون فى سلمية كاملة.

وأضاف أن زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شكلت دعما كبيرا لتعايش المسلمين هناك خلال قدومه للاحتفال بمرور 50 سنة على افتتاح المركز الإسلامى هناك.

قال الدكتور محمد شيشاح رئيس الجالية المغربية بالبرتغال، إن الحكومة البرتغالية تحترم الندوات الإسلامية ويحضرها رئيس الدولة ورئيس الحكومة بنفسه.

وأضاف أن الحكومة البرتغالية تشجع بناء المساجد وتمنح قطع أراضى لبناء المساجد، حيث تحتضنا الدولة فى سلمية وترحيب لدى أقلياتنا القليلة القادمة من إفريقيا.