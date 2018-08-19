أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 19-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 19-8-2018، وجاءت أبرزها موافقة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، بالأغلبية على إلغاء المناقصة رقم 16607 الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة، مع العمل على تحسين أداء المعدات اللازمة للإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى المتاحة للمصنع.

"الحديد والصلب" تلغى مناقصة تطوير الشركة

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، بالأغلبية على إلغاء المناقصة رقم 16607 الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة، مع العمل على تحسين أداء المعدات اللازمة للإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى المتاحة للمصنع، بحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الأحد.

جاء ذلك بعدما ورد بتقرير شركة تاتا ستيل، الذى نص على التأكد من استقرار الإنتاج وتوفير الفحم اللازم لتشغيل الفرن العالى رقم 4 بصفة مستمرة.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد تعاقدت مع شركة "تاتا ستيل" الإنجليزية، لإعداد دراسة جديدة فنية لوضع الشركة.

وفى بيان منفصل، أعلنت الشركة، عن موافقة الجمعية العامة العادية على بيع عدد 32 وحدة سكنية بمدينة الصلب الجديدة لقاطنيها من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وأرباب المعاشات وورثة المرخص لهم دون الأرض المقامة عليها هذه الوحدات.



الشرقية للدخان تحقق 4.2 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، القوائم المالية ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو الماضى، وبلغ صافى ربح قدره 4.24 مليار جنيه مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المثيلة من العام الماضى بنسبة زيادة 42.38%، بزيادة 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة اليوم الأحد، أن مجمل المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 27.23%.



تراجع سهم "الحديد والصلب"

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5%، إذ تراجع السهم بنسبة 5.20% بقيمة 0.38 ليصل إلى مستوى 6.93 جنيه.

وكان مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، قد وافق بالأغلبية على إلغاء المناقصة رقم 16607 الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة، مع العمل على تحسين أداء المعدات اللازمة للإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى المتاحة للمصنع، بحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الأحد.

جاء ذلك بعدما ورد بتقرير شركة تاتا ستيل، الذى نص على التأكد من استقرار الإنتاج وتوفير الفحم اللازم لتشغيل الفرن العالى رقم 4 بصفة مستمرة.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد تعاقدت مع شركة "تاتا ستيل" الإنجليزية، لإعداد دراسة جديدة فنية لوضع الشركة.

وفى بيان منفصل، أعلنت الشركة، عن موافقة الجمعية العامة العادية على بيع عدد 32 وحدة سكنية بمدينة الصلب الجديدة لقاطنيها من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وأرباب المعاشات وورثة المرخص لهم دون الأرض المقامة عليها هذه الوحدات.



اعتماد دراسة القيمة العادلة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% صعودا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إذ ارتفع السهم بنسبة 10% ليصل إلى مستوى 36.20 جنيه للسهم.

جاء ذلك بعد قرار إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية اعتبارا من الساعة 1.15 ظهرا، بعد مراجعتها مدى توافق دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة مع المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى.

وحددت دراسة القيمة العادلة لسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المعد بواسطة مكتب صفوت نور الدين للخبرة الاستشارية، متوسط سعر 56.90 جنيه للسهم.