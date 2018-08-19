video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 19-8-2018

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 19-8-2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 19-8-2018، وجاءت أبرزها موافقة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، بالأغلبية على إلغاء المناقصة رقم 16607 الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة، مع العمل على تحسين أداء المعدات اللازمة للإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى المتاحة للمصنع.
 
 

"الحديد والصلب" تلغى مناقصة تطوير الشركة

 

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، بالأغلبية على إلغاء المناقصة رقم 16607 الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة، مع العمل على تحسين أداء المعدات اللازمة للإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى المتاحة للمصنع، بحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الأحد.
 
جاء ذلك بعدما ورد بتقرير شركة تاتا ستيل، الذى نص على التأكد من استقرار الإنتاج وتوفير الفحم اللازم لتشغيل الفرن العالى رقم 4 بصفة مستمرة.
 
 
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد تعاقدت مع شركة "تاتا ستيل" الإنجليزية، لإعداد دراسة جديدة فنية لوضع الشركة.
 
 
وفى بيان منفصل، أعلنت الشركة، عن موافقة الجمعية العامة العادية على بيع عدد 32 وحدة سكنية بمدينة الصلب الجديدة لقاطنيها من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وأرباب المعاشات وورثة المرخص لهم دون الأرض المقامة عليها هذه الوحدات.
 

الشرقية للدخان تحقق 4.2 مليار جنيه

 

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، القوائم المالية ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو الماضى، وبلغ صافى ربح قدره 4.24 مليار جنيه مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المثيلة من العام الماضى بنسبة زيادة 42.38%، بزيادة 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.
 
 
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة اليوم الأحد، أن مجمل المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 27.23%.
 

تراجع سهم "الحديد والصلب"

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5%، إذ تراجع السهم بنسبة 5.20% بقيمة 0.38 ليصل إلى مستوى 6.93 جنيه.
 
 
وكان مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، قد وافق بالأغلبية على إلغاء المناقصة رقم 16607 الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة، مع العمل على تحسين أداء المعدات اللازمة للإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى المتاحة للمصنع، بحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الأحد.
 
جاء ذلك بعدما ورد بتقرير شركة تاتا ستيل، الذى نص على التأكد من استقرار الإنتاج وتوفير الفحم اللازم لتشغيل الفرن العالى رقم 4 بصفة مستمرة.
 
 
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد تعاقدت مع شركة "تاتا ستيل" الإنجليزية، لإعداد دراسة جديدة فنية لوضع الشركة.
 
 
وفى بيان منفصل، أعلنت الشركة، عن موافقة الجمعية العامة العادية على بيع عدد 32 وحدة سكنية بمدينة الصلب الجديدة لقاطنيها من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وأرباب المعاشات وورثة المرخص لهم دون الأرض المقامة عليها هذه الوحدات.
 

اعتماد دراسة القيمة العادلة

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% صعودا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إذ ارتفع السهم بنسبة 10% ليصل إلى مستوى 36.20 جنيه للسهم.
 
جاء ذلك بعد قرار إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية اعتبارا من الساعة 1.15 ظهرا، بعد مراجعتها مدى توافق دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة مع المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى.
 
 
وحددت دراسة القيمة العادلة لسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المعد بواسطة مكتب صفوت نور الدين للخبرة الاستشارية، متوسط سعر 56.90 جنيه للسهم.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و248 مليون جنيه قيمة التداول

74 مليون جنيه قيمة التداول على الأسهم بالبورصة بعد مرور ساعتين

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة