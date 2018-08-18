6 شركات إستوردت 371.738 طن بذرة صويا خلال شهر يوليو الماضى

كتب محمود الضبع

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية والاسواق العالمية عن إستيراد 371 الف و 738 طن بذرة صويا من خلال 6 شركات منها 7 شحنات تم إستيرادهم من أمريكا وشحنة واحدة من البرازيل.

وحسب البيان المنشور بتقرير أسواق فاينانشيال فقد قامت شركة كارجيل باستيراد شحنتين من أمريكا بلغ إجماليها 129 الف و 206 طن تم تفريغهم بميناء الدخيلة.

وقامت شركة ميدسوفتس قامت باستيراد شحنتين بلغت كمياتهم 64 الف و 33 طن وشركة كايرو ثرى ايه قامت باستيراد 54 الف و 999 طن تم تفريغهم بميناء دمياط و شركة اليكس للحبوب والتى قامت باستيراد 73 الف و 819 طن تم تفريغهم بميناء الدخيلة و شركة بنجى والتى قامت باستيراد 22 الف و 500 طن تم تفريغهم بميناء الدخيلة و شركة لويس درايفوس والتى قامت باستيراد الشخنة البرازيلية وكميتها 27 الف و 181 طن وتم تفريغهم بميناء أبوقير.