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السبت، 18 أغسطس 2018 06:36 ص
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6 شركات إستوردت 371.738 طن بذرة صويا خلال شهر يوليو الماضى

السبت، 18 أغسطس 2018 06:00 ص
6 شركات إستوردت 371.738 طن بذرة صويا خلال شهر يوليو الماضى بذرة الصويا - أرشيفية
كتب محمود الضبع
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كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية والاسواق العالمية عن إستيراد 371 الف و 738 طن بذرة صويا من خلال 6 شركات منها 7 شحنات تم إستيرادهم من أمريكا وشحنة واحدة من البرازيل.

وحسب البيان المنشور بتقرير أسواق فاينانشيال فقد قامت شركة كارجيل باستيراد شحنتين من أمريكا بلغ إجماليها 129 الف و 206 طن تم تفريغهم بميناء الدخيلة.

وقامت شركة ميدسوفتس قامت باستيراد شحنتين بلغت كمياتهم 64 الف و 33 طن وشركة كايرو ثرى ايه قامت باستيراد 54 الف و 999 طن تم تفريغهم بميناء دمياط و شركة اليكس للحبوب والتى قامت باستيراد 73 الف و 819 طن تم تفريغهم بميناء الدخيلة و شركة بنجى والتى قامت باستيراد 22 الف و 500 طن تم تفريغهم بميناء الدخيلة و شركة لويس درايفوس والتى قامت باستيراد الشخنة البرازيلية وكميتها 27 الف و 181 طن وتم تفريغهم بميناء أبوقير.

 


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