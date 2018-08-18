5 مميزات للحوكمة تسعى لتطبيقها الحكومة.. تعرف عليها

كتب مصطفى عبد التواب

نشر المعهد القومى للإداره أنفوجواف يوضح مفهوم الحوكمة المتداول كثيراً خلال عملية الإصلاح الإدارى، مؤكدًا أنه ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لتسير شئون بلد ما على كافة المستويات، ويشمل ذلك العمليات والمؤسسات التى يقوم من خلالها المواطنون والجماعات بالتعبير عن مصالحهم، وممارسة حقوقهم القانونية وتسوية الخلافات.

وأوضح الانفوجراف سمات الحوكمة والتي تمثلت فيما يلى:-

1- سيادة القانون وهو أن يطبق القانون بعدالة ودون تحيز.

2- التعددية والشفافية والتى تقوم على التحقق الحر للمعلومات وإتاحة المعلومات لتفهمها ومراقبتها.

3- الرؤية الاستراتيجية واحترام حقوق الإنسان ومبادئ السوق وآلياته.

4- الكفاءة والفاعلية والتي تنتج من خلالها المؤسسات سياسات تشبع احتياجات الأفراد وتحقق أفضل استفادة من الموارد.

5- الاستجابة وهى أن تسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية لخدمة من لهم مصلحة بشكل سريع.