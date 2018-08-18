video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 مميزات للحوكمة تسعى لتطبيقها الحكومة.. تعرف عليها

السبت، 18 أغسطس 2018 11:29 م
5 مميزات للحوكمة تسعى لتطبيقها الحكومة.. تعرف عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة
كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق
نشر المعهد القومى للإداره أنفوجواف يوضح مفهوم الحوكمة المتداول كثيراً خلال عملية الإصلاح الإدارى، مؤكدًا أنه ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لتسير شئون بلد ما على كافة المستويات، ويشمل ذلك العمليات والمؤسسات التى يقوم من خلالها المواطنون والجماعات بالتعبير عن مصالحهم، وممارسة حقوقهم القانونية وتسوية الخلافات. 
 
وأوضح الانفوجراف سمات الحوكمة والتي تمثلت فيما يلى:- 
 
1- سيادة القانون وهو أن يطبق القانون بعدالة ودون تحيز. 
 
2- التعددية والشفافية والتى تقوم على التحقق الحر للمعلومات وإتاحة المعلومات لتفهمها ومراقبتها.
 
3- الرؤية الاستراتيجية واحترام حقوق الإنسان ومبادئ السوق وآلياته.
 
4- الكفاءة والفاعلية والتي تنتج من خلالها المؤسسات سياسات تشبع احتياجات الأفراد وتحقق أفضل استفادة من  الموارد.
 
5- الاستجابة وهى أن تسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية لخدمة من لهم مصلحة بشكل سريع.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسالة ماجستير تطالب بضرورة تطبيق قواعد الحوكمة على شركات قطاع الأعمال

الحوكمة

مفهوم الحوكمة

الحكومة

الإصلاح الإداري

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة