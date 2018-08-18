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356 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 23.4 مليون طن خلال أسبوع

السبت، 18 أغسطس 2018 06:00 ص
356 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 23.4 مليون طن خلال أسبوع مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية، من الجمعة وحتى أول أمس الخميس، عبور 356 سفينة بحمولة 23.4 مليون طن.

 

وأكد الفريق "مميش"، أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التى تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك فى الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى "هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحرى لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافى حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، ويوم السبت عبرت القناة 55 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 47 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، كما عبرت يوم الأربعاء 51 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، فيما عبرت يوم الخميس 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ7 أيام الماضية إلى 356 سفينة بحمولة 23.4  مليون طن.


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