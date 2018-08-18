29 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

بورسعيد – محمد فرج

أعلنت اليوم السبت، موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن انتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 29 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن وينتظر على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن آخرى، وينتظر على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن آخرى.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة على الأرصفة، وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.