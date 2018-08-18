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السبت، 18 أغسطس 2018 03:42 م
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29 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

السبت، 18 أغسطس 2018 03:18 م
29 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت اليوم السبت، موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن انتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 29 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن وينتظر  على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن آخرى، وينتظر على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن آخرى.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة على الأرصفة، وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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29سفينة اجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة




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