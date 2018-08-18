278 ألف مصل بالحرم المكى و107 آلاف طائف حول الكعبة كل ساعة

مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضى

نشرتْ الهيئة العامة للإحصاء السعودي اليوم أعداد الـمُصلَّين والطائفين في الحرم المكي بالساعة، حيث تجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278,000 مصلٍّ كل ساعة تقريبًا، بينما تجاوز عدد الطائفين حول الكعبة الـ 107.000 طائف كل ساعة.

ويعمل على خدمة ضيوف الرحمن أثناء موسم الحج أكثر من 10.000 موظفٍ من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحرمين وعلى مدار الساعة مدعومين بـ 54,501 مُعدَّة وآلية يعملون على توفير مياه زمزم وتقديمه مبرَّدًا في مواقع قريبة من المصلين والحجاج والمعتمرين داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما وفى المشاعر المقدسة، حيث يتم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي، و300 طن في الحرم النبوي بالمدنية المنورة بشكلٍ يومى.