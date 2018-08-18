20 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على حريق داخل مصنع بأكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد - على عبد الرحمن

تتمركز 20 سيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية للمدنية بالجيزة لمحاولة إخماد حريق داخل مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية الرابعة فى مدينة السادس من أكتوبر، ومنع امتداده للمصانع المجاورة، ويكافح رجال الحماية المدنية الحريق، وتمت الاستعانة بخزانات مياه ﻹخماد النيران.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.