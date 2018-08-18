195 ألف إزالة تعدى على المجارى المائية خلال 3 سنوات ونصف

وأوضح التقرير أن العمل مستمر منذ إنطلاق الحملة فى إزالة مختلف التعديات على المجارى المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأشار إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات على نهر النيل والمجارى المائية منذ انطلاق الحملة فى 5 يناير 2015 وحتى بداية الشهر الجارى قد بلغ نحو (195294) إزالة على مستوى الجمهورية، وذلك على مدار ثلاث سنوات ونصف السنة، وتشمل عدد ( 37459 ) إزالة على منافع نهر النيل وذلك بمعدل 35% من إجمالى الإزالات المنفذة منذ تطبيق القانون على مدار 33 عاما.. فضلا عن تنفيذ ( 102761) إزالة على منافع الرى، وبمعدل 59% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون سنة 1984 وكذلك تنفيذ ( 55074) إزالة على منافع الصرف ، وبنسبة تقدر بنحو 32% من إجمالى الإزالات المنفذة منذ تطبيق القانون .

وأكد أن حملة إنقاذ النيل قد اتجهت معدلات متزايدة خلال الفترة من مايو 2017 ، و حتى مايو 2018 بتكثيف حملات الإزالات ، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته على منافع نهر النيل (12625) إزالة بمساحة تقدر بحوالي ( 841 ألف متر مربع) ، فيما بلغ إجمالي ما تم إزالته على منافع الترع (54274) إزالة بمسااحة تقدر بنحو ( 1,87 مليون متر مربع ) في حين بلغ إجمالي ما تم إزالته على منافع المصارف ( 15405) إزالة بمساحة تقدر بنحو ( 1,53 مليون متر مربع ) وقد بلغ إجمالي تلك الإزالات على مستوى الجمهورية (82304) إزالة، وبنسبة تقدر بحوالى (18% ) من إجمالى الإزالات المنفذة منذ تطبيق القانون عام 1984، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحملة تسير منذ إطلاقها وعلى مدار السنوات الثلاث بمعدل يتجه نحو الزيادة وخاصة خلال الفترة من 18/5/2017 وحتى 18/5/2018، حيث حققت الحملة معدل تنفيذ 43% خلال هذه السنوات قياسا بما تم تنفيذه على مدى يزيد عن 33 عاما .