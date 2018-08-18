1742 شركة جديدة تأسست خلال شهر يوليو باستثمارات 8.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

بلغ إجمالى عدد الشركات الجديدة 1742 شركة خلال شهر يوليو الماضى بإجمالى قيمة استثمارات بلغت 4.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 52% من جملة الاستثمارات عن الشهر المماثل له فى عام 2017، فيما بلغ إجمالى عدد الشركات التى رفعت رأس مالها إلى 193 شركة بإجمالى قيمة استثمارات قدرها 3.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدره 23% من جملة الاستثمارات عن الشهر المماثل له فى العام الماضى.

ووزعت مصادر تدفقات الشركات الجديدة، بين استثمارات مصرية بقيمة 3.4 مليار جنيه بنسبة 78% من إجمالى الاستثمارات وبزيادة قدرها 27% عن الشهر المماثل من عام 2017، واستثمارات عربية بقيمة 799 مليون جنيه بنسبة 18% من إجمالى الاستثمارات وبزيادة قدرها 400% عن الشهر المماثل من العام الماضى، واستثمارات أجنبية بقيمة 185.4 مليون جنيه بنسبة 4% من إجمالى الاستثمارات وبزيادة قدرها 238% عن الشهر المماثل من العام الماضى.

ووزعت قيمة الاستثمارات فى الشركات تحت التأسيس حسب نوع الاستثمار بين 701 شركة للاستثمار الداخلى بإجمالى مبلغ 1.7 مليار جنيه بنسبة 38% من جملة الاستثمارات، و5 شركات تعمل بنظام المناطق الحرة بإجمالى استثمارات 1.3 مليار جنيه بنسبة 3% من إجمالى الاستثمارات، و1036 شركة وفقا لقانون 159 لسنة 2018 بإجمالى استثمارات 2.6 مليار جنيه بنسبة 59% من إجمالى الاستثمارات.

وتصدر القطاع الخدمى أعلى تدفقات الاستثمارات الجديدة بقيمة 2.1 مليار جينه بنسبة 47% من جملة الاستثمارات، يليه القطاع الإنشائى بمبلغ 1.2 مليار جنيه بنسبة 27% من جملة الاستثمارات.

وبالنسبة للشركات التى رفعت رؤوس أموالها، وزعت مصادر تدفقات تلك الشركات، بين استثمارات مصرية بقيمة 1.9 مليار جنيه بنسبة 51% من إجمالى الاستثمارات وبانخفاض قدرها 47% عن الشهر المماثل من عام 2017، واستثمارات عربية بقيمة 902 مليون جنيه بنسبة 24% من إجمالى الاستثمارات وبزيادة قدرها 77% عن الشهر المماثل من العام الماضى، واستثمارات أجنبية بقيمة 971.6 مليون جنيه بنسبة 25% من إجمالى الاستثمارات وبزيادة قدرها 31% عن الشهر المماثل من العام الماضى.

ووزعت قيمة الاستثمارات فى زيادات الشركات حسب نوع الاستثمار بين 75 شركة للاستثمار الداخلى بإجمالى مبلغ 2.1 مليار جنيه بنسبة 55% من جملة الاستثمارات بزيادة قدرها 42% عن الشهر المماثل من عام 2017، ولم يتم تسجيل أى زيادات فى شركات تعمل بنظام المناطق الحرة، فيما بلغت زيادات الشركات التى تعمل وفقا لقانون 159 لسنة 2018 عدد 118 شركة بإجمالى استثمارات 1.7 مليار جنيه بنسبة 45% من إجمالى الاستثمارات، وبانخفاض قدره 50% عن الشهر المماثل له فى العام الماضى.

وتصدر القطاع الصناعى أعلى تدفقات الاستثمارات فى الزيادات بقيمة 1.1 مليار جينه بنسبة 30% من جملة الاستثمارات، يليه القطاع الخدمى بمبلغ 1.1 مليار جنيه بنسبة 29% من جملة الاستثمارات.