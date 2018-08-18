‏رئيس مياه القليوبية: شراء معدات بـ 8 مليون جنيه لتجميع رسوب الصرف الصحى

القليوبية نيفين طه

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم شراء 2 كباش معدة تطهير لزوم تطهير شبكات الصرف الصحى وغرف التجميع "مان هول".

وأضاف مجاهد فى بيان، أن هذه المعدات تم شرائها خصيصا بمبلغ 8 مليون جنيه لتجميع الرسوب المتجمعه فى غرف الصرف الصحى من حين لأخر حسب ظروف الشبكة .

وأوضح مجاهد، أننا نهدف الى معالجة الاستخدام السلبى من قبل بعض الأهالى فى الأعياد والمناسبات بسبب ذبح الأضاحى وإلقاء مخلفاتها فى شبكات الصرف الصحى وانسدادها ببعض المخلقات الأخرى التى تغرق الشوارع.‏