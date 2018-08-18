video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

‏رئيس مياه القليوبية: شراء معدات بـ 8 مليون جنيه لتجميع رسوب الصرف الصحى

السبت، 18 أغسطس 2018 03:57 م
‏رئيس مياه القليوبية: شراء معدات بـ 8 مليون جنيه لتجميع رسوب الصرف الصحى المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم شراء 2 كباش معدة تطهير لزوم تطهير شبكات الصرف الصحى وغرف التجميع "مان هول".

وأضاف مجاهد فى بيان، أن هذه المعدات تم شرائها خصيصا بمبلغ 8 مليون جنيه لتجميع الرسوب المتجمعه فى غرف الصرف الصحى من حين لأخر حسب ظروف الشبكة .

وأوضح مجاهد، أننا نهدف الى معالجة الاستخدام السلبى من قبل بعض الأهالى فى الأعياد والمناسبات بسبب ذبح الأضاحى وإلقاء مخلفاتها فى شبكات الصرف الصحى وانسدادها ببعض المخلقات الأخرى التى تغرق الشوارع.‏

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعداد لاستقبال عيد الأضحى

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة