"يالا نقضى أجازة سعيدة".. تعرف على افضل 10 "فسح" بعيد الأضحى فى أسوان

أسوان من المحافظات السياحية الهامة، حيث تزخر بالمعالم الأثرية والمزارات ذات الطبيعة الخلابة، وبرغم ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى‘، إلا أن المواطنين يستغلون العيد للخروج للتنزه، ويستعرض "اليوم السابع" أهم المقاصد التى يمكنك أن تزورها إذا كنت تقضى العيد فى محافظة أسوان:

1.معابد فيلة من أهم المناطق الأثرية في محافظة أسوان، وهى عبارة عن معابد تقع وسط جزيرة في النيل، وبها أقدم المقتنيات التى تنتمى إلى عصر الدولة القديمة، وخلال زيارتك بإمكانك التقاط أحلى الصور التذكارية.

2.متحف النيل والذى تم افتتاحه عام 2016 ويمكنك خلال زيارته أن تتعرف على كيفية تكون مياه نهر النيل وبه قاعات لكل دولة إفريقية، من دول حوض النيل.

3.متحف النوبة يعد من المتاحف الهامة، نظرا لأنه يحتوى على كل ما يعبر عن بلاد النوبة منذ العصور القديمة، وأبرز العادات والتقاليد الخاصة بهم فى شكل تماثيل وصور مميزة.

4.معبد كوم أمبو ويمكنك خلال زيارته أن تتعرف على أبرز العبادات لدى المصرى القديم، كما يحتوى بجانبه على متحف التمساح، الذى يحتوى على تماسيح محنطة من أيام الفراعنة.

5. معبد ادفو وهو معبد الأله حورس ويضم عدد من الآثار الرومانية، نظرا لبنائه فى عهد البطالمة.

6. قرية غرب سهيل من أهم القرى السياحية بمحافظة أسوان وبها العديد من المناظر الطبيعية على ضفاف النيل، وبزيارتك يمكنك التقاط الصور مع التماسيح النيلية، وتناول الطعام من المطبخ النوبى، وركوب الجمال ورسم الحنة .

7. جزيرة هيسا عبارة عن جزيرة وسط نهر النيل ومتنفس مناسب للأسر التى ترغب في ممارسة السباحة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

8. قبة أبو الهوا هى عبارة عن جبل صخرى يعتبر أهم ما يميز المحافظة لأنه يطل على نهر النيل فى مشهد ساحر، ويمكنك أن تستمتع بمتعة التسلق على الجبل، والتقاط الصور من أعلى منطقة جبلية بأسوان.

9. من أهم الأنشطة التي تميز محافظة أسوان هو التمتع برحلة نيلية عبر المراكب الشراعية التى تعتمد على الرياح فى سيرها، وتستمع خلال رحلتك بمشاهدة كل معالم أسوان مثل مقبرة أغاجان وجزيرة النباتات والبيوت النوبية المميزة.

10. حديقة النباتات هي عبارة عن حديقة نباتية تقع في جزيرة نيلية وتضم عدد من النباتات النادرة والمميزة يمكنك عند زيارتها التقاط الصور مع المناظر الطبيعية وتعد متنفس مناسب للأسرة

المصرية.