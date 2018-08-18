وكيل "الشباب والرياضة" بأسيوط: تطوير 40 مركز شباب ضمن خطة تشمل المحافظة

قال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة فى تصريح خاص لليوم السابع انه جار تطوير 40 مركز شباب موزعين على جميع مراكزالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه المراكز تخضع للتطوير من خلال تعاقد مركزى بين وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العربية للتصنيع وهيئة تحسين الشرطة وذلك لتطوير 40 مركز شباب بمحافظة اسيوط وإنشاء ملاعب نجيل صناعى بها.

وعن الاستعدادات للعيد قال وكيل وزارة الشباب والرياضة أن معظم مراكز الشباب، وعدد من الأندية تم حجزها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وتم تجهيز مراكز الشباب لاستقبال المصلين ، وتكثيف الأنشطة الرياضية والترفيهية وإقامة حفلات السمر، وإقامة الرياضات الخفيفة وبعض الأنشطة للأطفال، والمترددين على مراكز الشباب والأندية الرياضية بمراكز المحافظة المختلفة.