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السبت، 18 أغسطس 2018 03:03 م
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وفد عراقي يزور جامعة النهضة لبحث التعاون العلمى

السبت، 18 أغسطس 2018 02:05 م
وفد عراقي يزور جامعة النهضة لبحث التعاون العلمى جانب من اللقاء
كتب وائل ربيعى
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استقبلت جامعة النهضة وفداً عراقياً برئاسة الأستاذ زهير سعد عباس المستشار السياسي والثقافي لسفارة العراق بالقاهرة، والأستاذة شيماء ياسين نائب القنصل ومسئول الملف الثقافي، وذلك فى إطار التبادل الثقافي بين جامعة النهضة والجامعات العربية.

واستقبل الوفد  الدكتور دلال أبو العلا نائب رئيس الجامعة ولفيف من عمداء وقيادات الجامعة، وبحث الطرفان سبل التعاون العلمي والتبادل الثقافي بين جامعة النهضة وجامعات العراق المختلفة، كما تفقد الوفد كليات الجامعة وتعرفوا على الإمكانات التعليمية والخدمية التي تتميز بها.

وصرح زهير أنه في ضوء ما شهده الوفد في الجامعة من خدمات وإمكانات وأساتذة أكفاء سيتم زيادة عدد الدارسين في جامعة النهضة نظراً لما تتمتع به مستوي تعليمي وإداري علي أعلي مستوى، وسيكون هناك مشاريع مستقبلية لتبادل الخبرات التدريسية بين الأساتذة وتعزيز أواصر التعاون العلمي والثقافي بين البلدين على كل المستويات.

وأضاف أن الجامعات العراقية تفتح أبوابها للطلاب المصريين، خاصة في مجال الدراسات العليا، وأن ذلك سيعزز المكانة الثقافية والعلمية لكلا البلدين، هذا بالإضافة لوجود ٤٠  منحة دراسية للطلاب العرب بجامعة بغداد لتعظيم فرص التبادل الطلابي.

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