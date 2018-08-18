وزير الشباب ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان كورنيش البرلس ومعسكرى الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، بعدد من الشباب أعضاء مراكز الشباب بمعسكر الشباب بمدينة مصيف بلطيم، للاستماع لمقترحاتهم والتعرف على قدراتهم الرياضية، مؤكداً أنه سيولى اهتماماً كبيراً بالأطفال والشباب والاهتمام بمواهبهم الرياضية وتنميتها، كما تفقد معسكر السادات الدائم لمحافظة المنوفية بمصيف بلطيم واستمعا لعدد من الفقرات الغنائية من اشبال مركز شباب تلا.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ، كورنيش بحيرة البرلس، وأبدى الوزير إعجابه بالتطوير الكبير الذى تشهده المحافظة وخاصة مدينتى البرلس وبلطيم ، وإقامة كورنيش البرلس الذى أعطى منظراً جمالياً لبحيرة البرلس وحماها من التعديا ، وأصبح متنفساً لأهالى البرلس وبلطيم.

جاء ذلك بحضوروالعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، واللواء شكرى الجندى، واللواء هانى النواصرة، والعميد سيد أحمد محمد سيد احمد، والمحاسب فتحى الشرقاوى، والدكتور خالد الهلالى، والمحاسب محمد عبيدى، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، واللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة، رئيس الادارة المركزية الرياضية، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب أحمد الوكيل، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.

وتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ حجرات والمطعم والصالة وكل محتويات معسكر الشباب ببلطيبم التابع للمحافظة، وأثنى على الاهتمام الكبير بالمعسكر وبالشباب، وما يقدمه المعسكر من ندوات وفعاليات للفتيات والشباب.

قال وزير الشباب والرياضة، نزور كل الاقاليم على مستوى الجمهورية للتعرف على احتياجات الشباب والتغلب على التحديات، وتنمية روح الانتماء وحب الوطن، ونشرف بجهود محافظ كفرالشيخ، الداعمة لكل انجاز ونجاح بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، وهناك تشكيلة قوية بكفرالشيخ من النواب والاجهزة التنفيذية والشباب، تعمل على الارتقاء بكافة قطاعات المحافظة وبناء مستقبل مشرف لأبنائها، فضلا عن دعم مراكز الشباب والاهتمام بتطويرها.

ومن جانبه قال محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم حصر جميع مشروعات قطاع الشباب والرياضة ووضع خريطة عمل لتنفيذها، ونهتم برفع اللياقة البدنية للشباب، وتنمية قدراتهم الرياضية، وتطوير مراكز الشباب بالمحافظة ومعسكر الشباب بمصيف بلطيم، مشيداً بالماراثون الرياضى الذى اقيم اليوم لمسافة 5000م بمدينة كفرالشيخ.

وتابع محافظ كفرالشيخ، لا ندخر جهداً فى دعم مراكز على مستوى المحافظة لتحقيق التنمية الرياضية التى يستحقها اهلنا بكفرالشيخ، والخير قادم لقطاع الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مقدما التهنئة لشعب كفرالشيخ العظيم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، قائلا: كل يوم سيكون عليكم عيدا بافتتاح المشروعات التنموية والخدمية والقومية، ونعمل دائما للنهوض بقطاعات المحافظة لتحقيق طموحات ابنائنا، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برعاية الشباب والموهوبين ورياضيا وذوى الاحتياجات الخاصة، ورفع مستوى الخدمات والمرافق للمواطنين.

وفى كلمته قال اللواء شكرى الجندى، أن محافظ كفرالشيخ اعتمد 25 مليون جنيه لتطوير مراكز شباب، كما صرح وزير الشباب والرياضة انشاء محفظة مالية بقيمة 50 مليون جنيه مناصفة مع محافظة كفرالشيخ لتطوير مراكز الشباب الحالية وانشاء مراكز شباب جديدة، مقدما الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والوزير اشرف صبحى، واللواء السيد نصر، على دعمهم لقطاع الشباب والرياضة بكفرالشيخ، قائلا: لن تتقدم مصر الا بالشفافية والاهتمام بالرياضة ورعاية الشباب.