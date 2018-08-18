video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الشباب رداً على اليوم السابع: سنقيل أي مسئول مقصر في عمله

السبت، 18 أغسطس 2018 10:56 م
وزير الشباب رداً على اليوم السابع: سنقيل أي مسئول مقصر في عمله الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، إنه سيتم إقالة أي مسئول في مراكز الشباب يقصر في عمله ، كما أعطى تعليماته ل المحاسب  أحمد الوكيل ، وكيل مديرية الشباب والرياضة ،والقائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بسرعة إبلاغه بالمقصرين أو المتغيبين عن عملهم.

وأضاف صبحي ، سيهتم بمراكز الشباب، وسيوفر لها الدعم لممارسة كافة  أنواع الألعاب الرياضية ، ولا يقتصر النشاط على ممارسة كرة القدم فقط، ولابد من إعادة النظر في الاهتمام بالرياضة بشكل عام.

جاء ذلك رداً على اليوم السابع حول تشكيل لجان للمرور على مراكز الشباب لمعرفة مدى انضباط العاملين بها بالإضافة  إلى شكوى الشباب من عدم ممارسة العديد من أنواع الألعاب الرياضية لعدم توفرها بمراكز الشباب، على هامش زيارة الوزير للمحافظة برفقة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الشباب ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان كورنيش البرلس ومعسكرى الشباب

صور.. محافظ كفرالشيخ ووزير الشباب والرياضة يتفقدان مركز شباب الرياض

فيديو .. وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ يفتتحان عدد من المنشآت الرياضية

وزير الشباب والرياضة

محافظ كفر الشيخ

مراكز الشباب

اليوم السابع

لقاءات




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة