وزير الرياضة يعلن الاهتمام بالشباب فى القرى وليس بالمنشآت

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن اهتمامه خلال الفترة المقبلة بالشباب بالقرى وتوفير الألعاب المتعددة لهم، وليس بالمنشآت الرياضية وسنتعاون مع وزارة الإسكان في ذلك، "وسيتم بالمدارس الرياضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مركزيا، وستعود مراكز الشباب لما كانت عليه، وسيتم تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ ويعقبه المشاركة في مهرجان الماراثون الرياضي بمدينة كفرالشيخ، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكري، واللواء شكري الجندي، واللواء هاني النواصرة، والعميد سيد أحمد محمد سيد احمد، والمحاسب فتحي الشرقاوي، والدكتور خالد الهلالي، والمحاسب محمد عبيدي، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، واللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية الرياضية، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب احمد الوكيل، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.