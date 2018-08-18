وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى

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بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير الداخلية فى برقيته : "إن الأمة الإسلامية تستقبل هذه المناسبة المباركة فى كل عام ، شاخصةً أبصارها نحو مشهد عطاء وتضحية الواثقين بنصر الله وفدائه تعالى للمخلصين من عباده ، ونرجو أن تكون هذه القيم دافعاً لنا على مواصلة البذل والتكاتف لرفعة وطننا فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".

وأضاف : إننا نبتهل للمولى جلت قدرته أن يجعل هذا العيد عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية .. عاشت القوات المسلحة مهداً للبطولات وعريناً للأبطال وحفظ الله مصر واحة للخير والأمان".