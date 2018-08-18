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السبت، 18 أغسطس 2018 04:39 م
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واشنطن ترسل سفينة طبية لمساعدة اللاجئين الفنزويليين

السبت، 18 أغسطس 2018 03:38 م
واشنطن ترسل سفينة طبية لمساعدة اللاجئين الفنزويليين جيمس ماتيس
أ ش أ
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قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس إن بلاده سترسل سفينة طبية تابعة للقوات البحرية الأمريكية إلى الساحل الكولومبى لمعالجة اللاجئين الوافدين من فنزويلا.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، عن ماتيس قوله لصحفيين: "إنها مهمة إنسانية خالصة، لن نقوم بإرسال جنود، بل أطباء".

ووصف ماتيس الأمر بأنه "وسيلة للتعامل مع التكلفة البشرية المتكبدة بسبب وجود الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ونظامه السياسى الذى يعانى من عزلة بصورة متزايدة"، على حد قوله.

 


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