نيابة السويس تعاين موقع غرق طفلين فى بلاعة صرف صحى والمحافظ يشكل لجنة تحقيق

السويس- سيد نون

عاين فريق من النيابة العامة بالسويس موقع غرق طفلين فى بلاعة مكشوفة للصرف الصحى داخل منطقة مساكن 24 أكتوبر بحي فيصل بالسويس.

وأكدت تحقيقات النيابة وتحريات مباحث مديرية أمن السويس، والتى قام العقيد عصام حافظ رئيس مباحث مديرية أمن السويس والمقدم حسن عبدالغفار رئيس مباحث قسم شرطة فيصل، أن السكان بالمنطقة أكدوا في شهادتهم أن المسئولين عن الصرف الصحي خلال إجراء صيانة للبلاعة تركوها مفتوحة من أجل التهوية.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتغيب ساندى محمد عبده الشعيري 4 أعوام وعبد الرحمن محمد فوزى 6 أعوام، وبعد 4 ساعات من الاختفاء اكتشف الأهالي من سكان منطقة 24 أكتوبر وجود الطفل والطفلة في بلاعة الصرف الصحي، وتم انتشال جثتيهما في ظل تواجد القيادات الأمنية بمديرية أمن السويس الذين قاموا بتأمين نقلهما.

من جانبه، قرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس تشكيل لجنة برئاسة خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كل من مدير عام مديرية الاسكان والمرافق ورئيس حي فيصل ومديرا دارة الأزمات ومدير الادارة القانونية بالمحافظة ومدير الادارات الهندسية بحي فيصل للتحقيق في الحادث الذي أودي بحياة الطفلين للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث، والعرض الفوري والعاجل علي المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية .