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نقب الصيادلة: الصيدلية الواحدة تعطى الحقن لمتوسط 30 مريض يوميا

السبت، 18 أغسطس 2018 06:51 م
نقب الصيادلة: الصيدلية الواحدة تعطى الحقن لمتوسط 30 مريض يوميا الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، إن قضية إعطاء الحقن فى الصيدليات أو توفير مكان بديل للمرضى لإعطاء الحقن، هو أن وزارة الصحة مشغولة عن تلك القضية الهامة، مشيرا إلى أنه جرى العرف دائما أن الحقن يتم ضربها فى الصيدليات العامة، مع العلم أن جميع الصيدليات تقوم وتؤدى هذه الخدمة طواعية.

وطالب الصيادلة فى بيان، بإصدار قرار ملزم لجميع الصيدليات وبورقة رسمية، بمنع إعطاء الحقن أيا كانت داخل الصيدلية، وتحويل كل الحالات الموصوف لها الحقن للمستشفيات الجامعية والأميرية.

وتابع: "والهدف من ذلك حماية المريض أولا من أى مضاعفات وأى تهاون، حماية مقدم الخدمة وتوفير الإمكانيات العلمية والعملية ليستطيع تقديم هذه الخدمة، موضحا أن متوسط عدد المرضى التى يتم إعطاؤهم الحقن من 20 إلى 30 شخصا فى الصيدلية الواحدة، ولو قلنا إن عدد الصيدليات التى تعمل وتمارس المهنة الآن 60000 صيدلية، وهذا يعنى من 1200000 إلى 1800000 شخص يحتاج إلى توفير مكان لهم.

 


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نقيب الصيادلة

الصيادلة

حقن فى الصيادلة




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