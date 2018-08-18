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موظف يضبط عشيق زوجته داخل "دولاب" غرفة نوم شقته بمدينة نصر

السبت، 18 أغسطس 2018 11:39 ص
موظف يضبط عشيق زوجته داخل "دولاب" غرفة نوم شقته بمدينة نصر خيانة زوجية-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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تباشر نيابة أول مدينة نصر، التحقيق مع ربة منزل ضبطها زوجها مع عشيقها داخل شقته.
 
البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من موظف أفاد فيه بضبط عشيق زوجته داخل "الدولاب" فى غرفة نومه.
 
وأضاف أنه عاد إلى شقته فى غير المواعيد المعتادة، وعندما طرق باب الشقة تأخرت زوجته فى فتح الباب، ثم لاحظ عليها الاضطراب فارتاب فى أمرها وظل يفتش فى غرفة نومه، حتى وجد شخصا مختبأ فى الدولاب فأمسك به وزوجته وأبلغ قسم الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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