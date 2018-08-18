موجز 10 مساء.. المعاهد الأزهرية تعتمد نتيجة الدور الثانى للابتدائية والإعدادية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: اعتمد اليومَ السبت الشيخُ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجةَ الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للعام الدراسى 2017/2018م، وجاءت نِسَبُ النجاح فيهما على النحو التالى: أولًا: الشهادة الابتدائية؛ بلغتْ نسبة النجاح فى الدور الثانى: ٨٨، ٣٥٪، والدورين معًا: ٩٧، ٥٥٪. ثانيًا: الشهادة الإعدادية؛ بلغتْ نسبة النجاح فى الدور الثانى: ٦٩، ٥٥٪، والدورين معًا: ٨٥، ٢٩٪.

توج فريق الهلال السعودي بطلا للقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية فى تاريخه، وذلك بعد الفوز على نظيره الاتحاد بنتيجة 2-1 ، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب "لوفتس رود" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

خاض المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، التدريب الأول رفقة فريقه أولمبياكوس اليوناني اليوم، وذلك فى اليوم الاول له مع الفريق بعد انتقاله رسميا بالأمس قادما من صفوف سبورتنج براجا البرتغالى.

اعتمد اليومَ السبت الشيخُ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجةَ الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للعام الدراسى 2017/2018م، وجاءت نِسَبُ النجاح فيهما على النحو التالى: أولًا: الشهادة الابتدائية؛ بلغتْ نسبة النجاح فى الدور الثانى: ٨٨، ٣٥٪، والدورين معًا: ٩٧، ٥٥٪. ثانيًا: الشهادة الإعدادية؛ بلغتْ نسبة النجاح فى الدور الثانى: ٦٩، ٥٥٪، والدورين معًا: ٨٥، ٢٩٪.

أكد اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات سيبدأ صباح غد ، لافتا إلى أنه تم اليوم الانتهاء من تفويج جميع الحجاج الموجودين بالمدينة المنورة.

قال عمر مروان وزير شئون مجلس النواب رئيس بعثة الحج الرسمية إن المخيمات بعرفات تعد "مشرفة" من حيث التنظيم والتجهيز وتليق بالحجاج المصريين ، معربا عن تفاؤله بنجاح موسم الحج الحالى بامتياز.

سلمت البعثة الأمنية التابعة لشرطة إنتربول القاهرة برئاسة اللواء حسن أبو العلا، سيف الدين مصطفى المتهم باختطاف الطائرة المصرية إلى نيابة التعاون الدولي، فور وصولة من صالة الوصول 1 بمطار القاهرة، لتسليمه إلى نيابة العامرية ثان، بصفتها جهة الاختصاص الأصيل في التحقيق، نظراً لوقوع مطار برج العرب الذى شهد الواقعة فى نطاقها .

أعلنت أسرة كوفى عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام، وفاته صباح اليوم السبت بعد فترة قصيرة من المرض.

"إيدك فى إيدينا.. حمايتك واجب علينا".. فيديو قصير أعدته الإدارة العامة للمرور فى وزارة الداخلية من أجل تقديم بعض النصائح للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وعرض إرشادات القيادة الآمنة للمواطنين على طرق السفر خلال فترة الأعياد.

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا، أعلن فيه نجاح الإجراءات القانونية التى اتخذتها النيابة العامة لاسترداد المصرى الجنسية سيف الدين مصطفى المتهم باختطاف الطائرة المصرية، فى القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان .

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها، للهند بسبب الفيضانات القوية التى ضربت مدينة "كيرالا"، حيث شاركت الإمارات فى إغاثة المواطنين الهنود المتضررين من هذه الفيضانات.

"بوق شيطانى وعميل نظام الحمدين" هكذا وصفت "قطريليكس" سلطان العبدلى الذى جنده نظام الحمدين القطرى، من أجل تنفيذ مخططاته القذر ضد الدول العربية، والعمل على إثارة الفتنة بين شعوب الجزيرة العربية، من خلال استغلال عمله بالمحاماة لشن هجمات باطلة ضد الرياض.